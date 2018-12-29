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Диего Марадона 4-й день не является на предсезонку своего клуба "Дорадос"

Диего Марадона, главный тренер "Дорадос" из второго мексиканского дивизиона, не прибыл в расположение команды.

Аргентинец должен был приступить к предсезонной сборам еще 26 декабря - в настоящее время тренировочным процессом "Дорадос" руководит специалист по физподготовке.

Предполагается, что Марадона недоволен тем, что никто из клуба не ведет переговоров с его ассистентом Луисом Исласом о новом контракте.

TyC sports
Теги: Марадона
Сегодня, 10:47
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