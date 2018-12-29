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Месут Озил пропустит сегодняшний матч с "Ливерпулем" из-за травмы колена

Хавбек "Арсенала" Месут Озил пропустит матч с "Ливерпулем" в рамках 20-го тура премьер-лиги.

Как сообщил журналист Дэвид Орнстайн в своем твиттере, накануне игры хавбек тренировался вместе с командой, но пожаловался на боль в колене.

В итоге Озил не попал в заявку канониров на матч в Ливерпуле.
Теги: Арсенал Ливерпуль Озил
Сегодня, 13:38
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#1  Fint  Москва (Сегодня, 14:09)
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Болеет за:
«Реал»
Мандраж обычно в обеих коленках отражается. Почему про второе колено промолчали?... laughing joy smiley
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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