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Криштиану Роналду впервые с 2010 года забил меньше 50 голов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые за 8 лет не смог забить 50 голов.

На его счету в 2018 году 49 мячей. Последний раз меньше 50 голов (48 голов) он забил в 2010 году.
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 19:24
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#9  filin89  Коми Африка (Сегодня, 21:24)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: yuri
Цитата: filin89
Сдает? Я такого не говорил. Стареет.. Или кот не согласен? А так, я с Криша в акуе! В таком возрасте выдавать такой результат!

Вот именно . Стареет ну и что? по теме смысл что семерка сдает, но глупо, тоже согласитесь.

Да блин, не про то я писал. Не прально выразился короч. Я имел ввиду, что глуппо требовать от 33 летнего напа по 50 голов за сезон.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 21:14)
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Цитата: filin89
Сдает? Я такого не говорил. Стареет.. Или кот не согласен? А так, я с Криша в акуе! В таком возрасте выдавать такой результат!

Вот именно . Стареет ну и что? по теме смысл что семерка сдает, но глупо, тоже согласитесь.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  filin89  Коми Африка (Сегодня, 21:00)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: yuri
Цитата: filin89
Ну дык... 33 года, как-никак, человеку. В феврале 34 будет, а от него, до сих пор, по 50 банок в год ждут... Стареет Криш...

50 минус 49 = разница космическая) Сдает безусловно.

Сдает? Я такого не говорил. smirk Стареет.. Или кот не согласен? А так, я с Криша в акуе! В таком возрасте выдавать такой результат!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 20:46)
  • +1
  •  (1)

Цитата: filin89
Ну дык... 33 года, как-никак, человеку. В феврале 34 будет, а от него, до сих пор, по 50 банок в год ждут... Стареет Криш...

50 минус 49 = разница космическая) Сдает безусловно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 20:36)
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СуперШтангист,
-))))
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#4  filin89  Коми Африка (Сегодня, 19:59)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну дык... 33 года, как-никак, человеку. В феврале 34 будет, а от него, до сих пор, по 50 банок в год ждут... Стареет Криш...
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 19:45)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Терек»
Позорище, Заболотный бы и то больше забил.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 19:41)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну так Италия же,родина катеначчо.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  liasport433   (Сегодня, 19:34)
  • -1
  •  (3)
online

все.. пора заканчивать с футболом.. сдает!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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