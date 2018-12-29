"Ливерпуль" - "Арсенал": стартовые составы команд

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:19
Алексей Яшин: футболисты сборной России большие молодцы. Нет ничего плохого в присвоении им ЗМС (1)
Алексей Яшин: футболисты сборной России большие молодцы. Нет ничего плохого в присвоении им ЗМС (1)
17:43
Алана Мамаева: отвергнутая Пашей ночная бабочка хочет рассказать правду! Я-то думала, чистосердечное признание (6)
Алана Мамаева: отвергнутая Пашей ночная бабочка хочет рассказать правду! Я-то думала, чистосердечное признание (6)
16:15
Мирча Луческу: я получил многомиллионное предложение из Китая, но я не хочу покидать сборную Турции (1)
Мирча Луческу: я получил многомиллионное предложение из Китая, но я не хочу покидать сборную Турции (1)
14:37
Павел Мамаев написал заявление на Соловчука, в котором утверждает, что тот нанес ему побои (7)
Павел Мамаев написал заявление на Соловчука, в котором утверждает, что тот нанес ему побои (7)
11:49
Алексей Маклаков: 2019-й будет годом "Спартака", маленькой, но очень гордой и сильной хрюши (17)
Алексей Маклаков: 2019-й будет годом "Спартака", маленькой, но очень гордой и сильной хрюши (17)
11:21
Леонид Слуцкий: я постоянно шучу, но пытаюсь брать за счет количества шуток, а не качества (4)
Леонид Слуцкий: я постоянно шучу, но пытаюсь брать за счет количества шуток, а не качества (4)
10:29
"Газпром нефть" продолжит финансировать "Томь". Стороны договорились погасить долги по зарплатам во 2-й декаде января (2)
"Газпром нефть" продолжит финансировать "Томь". Стороны договорились погасить долги по зарплатам во 2-й декаде января (2)
"Ливерпуль" - "Арсенал": стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы 20-го тура Чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Арсеналом".
"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Вайналдум, Фабинью - Шачири, Фирмину, Мане - Салах
"Арсенал": Лено - Найлс, Лихтштайнер, Папастатопулос, Мустафи, Колашинац - Рэмси, Торрейра, Джака, Ивоби - Обамеянг
"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Вайналдум, Фабинью - Шачири, Фирмину, Мане - Салах
"Арсенал": Лено - Найлс, Лихтштайнер, Папастатопулос, Мустафи, Колашинац - Рэмси, Торрейра, Джака, Ивоби - Обамеянг
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.