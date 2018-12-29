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"Ливерпуль" - "Арсенал": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы 20-го тура Чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Арсеналом".

"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Вайналдум, Фабинью - Шачири, Фирмину, Мане - Салах

"Арсенал": Лено - Найлс, Лихтштайнер, Папастатопулос, Мустафи, Колашинац - Рэмси, Торрейра, Джака, Ивоби - Обамеянг
Теги: Ливерпуль Арсенал
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