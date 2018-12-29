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"Ливерпуль" со счетом 5:1 разгромил "Арсенал"

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" с крупным счетом обыграл "Арсенал".

Чемпионат Англии

19 тур

"Ливерпуль" – "Арсенал" 5:1

Голы: Мэйтленд-Найлс, 11, Фирмино, 14, 16, 65 (пенальти), Мане, 32, Салах, 45+2 (пенальти)

"Ливерпуль": Бекер, Робертсон (Клайн, 83), Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум (Лаллана, 77), Салах, Шакири, Фирмино, Мане (Хендерсон, 62).

"Арсенал": Лено, Колашинац (Гюэндузи, 80), Мустафи (Косельни, 46), Папастатопулос, Лихтштайнер, Торрейра, Мэйтленд-Найлс, Джака, Рэмси, Ивоби, Обамеянг (Ляказетт, 71).

Предупреждения: Робертсон, 26, Джака, 33, Сократис, 90+2
Теги: Ливерпуль Арсенал
Вчера, 22:23
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(4)
#8  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 00:24)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
И мы Арсенал громили 4-1!

Откровения мухи:"Мы пахали - я и лошадь..."
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Вчера, 23:55)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Андрюхи нет куле...и Арсена


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  СуперШтангист   (Вчера, 23:14)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Какой же убогий футбол поставил Клопп, смотреть невозможно, у Стаканыча-Сёмина в сотни раз смотрибельнее и эффективнее.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#5  Колян Безмолвный   (Вчера, 23:08)
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Болеет за:
«Спартак»
И мы Арсенал громили 4-1!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#4  spiri   (Вчера, 23:00)
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Болеет за:
«Зенит»
Клопп показал,кто в доме хозяин.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#3  pivo69  Германия (Вчера, 22:37)
  • +2
  •  (4)

Ливерпуль провёл мощный матч,здорово
смотрелся всю игру!
Но судья ужасно накуролесил...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#2  Antip7   (Вчера, 22:34)
  • -2
  •  (4)

Цитата: pivas
Во что играли - то ? В хоккей что- ли ?



Просто у Арсенала крайние лет 5 нет защиты, от слова - совсем.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#1  pivas   (Вчера, 22:30)
  • -2
  •  (4)

Во что играли - то ? В хоккей что- ли ?
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
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