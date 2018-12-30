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Криштиану Роналду высказал свое отношение к системе видеоповторов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился мнением о введенной с этого сезона Серии А системы видеопомощи арбитрам (VAR).

В 19-м туре Серии А дубль португальца принес туринскому клубу победу над «Сампдорией», а уже в дополнительное время судья воспользовался VAR и не засчитал гол гостей.

"Мне нравится VAR, потому что арбитрам иногда трудно принять правильное решение, а мы должны приветствовать все, что облегчает их работу", — цитирует Роналду Football Italia.
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 08:24
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