Криштиану Роналду высказал свое отношение к системе видеоповторов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился мнением о введенной с этого сезона Серии А системы видеопомощи арбитрам (VAR).В 19-м туре Серии А дубль португальца принес туринскому клубу победу над «Сампдорией», а уже в дополнительное время судья воспользовался VAR и не засчитал гол гостей."Мне нравится VAR, потому что арбитрам иногда трудно принять правильное решение, а мы должны приветствовать все, что облегчает их работу", — цитирует Роналду Football Italia.