Противостояние "Ливерпуля" и "Арсенала" стало самым результативным в АПЛ

Противостояние "Ливерпуля" и "Арсенала" стало самым результативным в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).Накануне в рамках 20-го тура АПЛ "Ливерпуль" обыграл "Арсенал" со счетом 5:1. Всего за всю историю своего противостояния команды забили 155 мячей. Это рекорд Лиги по результативности.Самым результативным матчем команд в рамках АПЛ является игра сезона-2008/09 на "Энфилде". Тогда встреча закончилась со счетом 4:4, а российский нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин тогда оформил легендарный покер.