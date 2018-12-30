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Противостояние "Ливерпуля" и "Арсенала" стало самым результативным в АПЛ

Противостояние "Ливерпуля" и "Арсенала" стало самым результативным в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).

Накануне в рамках 20-го тура АПЛ "Ливерпуль" обыграл "Арсенал" со счетом 5:1. Всего за всю историю своего противостояния команды забили 155 мячей. Это рекорд Лиги по результативности.

Самым результативным матчем команд в рамках АПЛ является игра сезона-2008/09 на "Энфилде". Тогда встреча закончилась со счетом 4:4, а российский нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин тогда оформил легендарный покер.

gazeta.ru
Сегодня, 08:29
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