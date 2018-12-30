Карло Анчелотти: наши результаты не видны на фоне "Ювентуса"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти рассказал о состоянии команды в последних матчах."Сейчас довольно необычный промежуток сезона, и мы не провели никаких ярких матчей в последние дни. Не думаю, что мы контролировали ход матча, так как дважды позволяли "Болонье" сравнять счет. Соперник играл очень здорово и сильно усложнил нам жизнь. Нам пришлось проявить характер, чтобы выиграть матч.Мы двигаемся в правильном направлении. Мы показываем хорошие результаты, но они не видны на фоне замечательного "Ювентуса". Мы должны быть оптимистами, потому что ближе к вершине, чем к пятому месту", — приводит Football Italia слова Анчелотти.