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Рашид Алиуи может перейти в киевское "Динамо"

Киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему "Нима" Рашиду Алиуи, сообщают французские СМИ.

По данным Le 360 Sport, футболист является главной целью киевлян в зимнее трансферное окно. Ранее он отказался подписывать новый контракт со своим нынешним клубом.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Алиуи Динамо Ним
Сегодня, 11:45
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