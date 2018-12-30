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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Павел Мамаев написал заявление на Соловчука, в котором утверждает, что тот нанес ему побои (7)
Рашид Алиуи может перейти в киевское "Динамо"
Киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему "Нима" Рашиду Алиуи, сообщают французские СМИ.
По данным Le 360 Sport, футболист является главной целью киевлян в зимнее трансферное окно. Ранее он отказался подписывать новый контракт со своим нынешним клубом.
"Спорт-Экспресс"
По данным Le 360 Sport, футболист является главной целью киевлян в зимнее трансферное окно. Ранее он отказался подписывать новый контракт со своим нынешним клубом.
"Спорт-Экспресс"
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