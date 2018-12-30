Рашид Алиуи может перейти в киевское "Динамо"

Киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему "Нима" Рашиду Алиуи, сообщают французские СМИ.По данным Le 360 Sport, футболист является главной целью киевлян в зимнее трансферное окно. Ранее он отказался подписывать новый контракт со своим нынешним клубом.