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"Манчестер Юнайтед" дома разгромил "Борнмут"

"Манчестер Юнайтед" дома разгромил "Борнмут" в рамках 20-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

20 тур

"Манчестер Юнайтед" – "Борнмут" 4:1

Голы: Погба, 5, 33, Рэшфорд, 45, Лукаку, 72 - Аке, 45+2.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Байи, Линделеф, Шоу, Эррера (Перейра, 76), Матич, Погба, Лингард, Марсьяль (Джонс, 81), Рэшфорд (Лукаку, 70).

"Борнмут": Бегович, Кук, Аке (Мингс, 82), Дэниелс, Айб, Сурман, Брукс (Муссе, 66), Рико, Кинг, Уилсон (Фрейзер, 66), Станислас.

Предупреждения: Янг, 36, Эррера, 51.
Удаление: Байи, 79.
Теги: Манчестер Юнайтед Борнмут
Вчера, 21:28
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#1  plast  Спб (Вчера, 22:04)
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надо признать что у Арсенала начинаются проблемы
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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