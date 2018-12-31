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Родриго Кайо, которым интересовался "Зенит", перешел во "Фламенго"

Пресс-служба бразильского "Фламенго" объявила о трансфере центрального защитника "Сан-Паулу" Родриго Кайо.

По данным Transfermarkt, переход Кайо обошелся "Фламенго" в 5 миллионов евро. Клуб из Рио-де-Жанейро подписал с 25-летним бразильцем контракт до 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны "Зенита".
Теги: Кайо Зенит Фламенго
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