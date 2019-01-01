Гонсало Мартинес стал лучшим игроком 2018 года в Южной Америке

Атакующий полузащитник «Ривер Плейта» Гонсало Мартинес назван лучшим футболистом 2018 года в Южной Америке.В опросе уругвайской газеты El Pa?s 25-летний вингер получил 130 из 320 голосов журналистов и опередил своих одноклубников — Хуана Кинтеро и Франко Армани.Мартинес стал первым аргентинцем за восемь лет, получившим звание «Короля футбола Америки». В 2010 году награды удостоился Андрес Д’Алессандро.Приз разыгрывается с 1971 года среди игроков, выступающих в Южной Америке. Чаще остальных его получали аргентинец Карлос Тевес, чилиец Элиас Фигероа и бразилец Зико (по три раза). Среди клубов лидирует «Ривер Плейт» (8 футболистов).В 2018 году Мартинес забил 12 голов и отдал 5 результативных передач во всех турнирах. На его счету 3 гола в Кубке Либертадорес, включая мяч в ответном финале с «Бокой» (3:1) в Мадриде.Уже известно, что Мартинес покидает «Ривер» и в 2019 году начнет выступать в составе чемпиона МЛС – «Атланты Юнайтед».