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Гонсало Мартинес стал лучшим игроком 2018 года в Южной Америке

Атакующий полузащитник «Ривер Плейта» Гонсало Мартинес назван лучшим футболистом 2018 года в Южной Америке.

В опросе уругвайской газеты El Pa?s 25-летний вингер получил 130 из 320 голосов журналистов и опередил своих одноклубников — Хуана Кинтеро и Франко Армани.

Мартинес стал первым аргентинцем за восемь лет, получившим звание «Короля футбола Америки». В 2010 году награды удостоился Андрес Д’Алессандро.

Приз разыгрывается с 1971 года среди игроков, выступающих в Южной Америке. Чаще остальных его получали аргентинец Карлос Тевес, чилиец Элиас Фигероа и бразилец Зико (по три раза). Среди клубов лидирует «Ривер Плейт» (8 футболистов).

В 2018 году Мартинес забил 12 голов и отдал 5 результативных передач во всех турнирах. На его счету 3 гола в Кубке Либертадорес, включая мяч в ответном финале с «Бокой» (3:1) в Мадриде.

Уже известно, что Мартинес покидает «Ривер» и в 2019 году начнет выступать в составе чемпиона МЛС – «Атланты Юнайтед».

Sports.ru
Теги: Ривер Плейт
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