Новости партнеров

Ахметов и Чалов попали в топ-50 игроков по версии УЕФА, которые ярко проявят себя в 2019 году

УЕФА представил список молодых футболистов, которые могут ярко проявить себя в 2019 году и обрести статус звезд.

Журналисты включили в топ-50 двух футболистов ЦСКА – хавбека Ильзата Ахметова и форварда Федора Чалова.

В рейтинг также включены три украинских футболиста: вратарь «Реала» Андрей Лунин (в аренде в «Леганесе»), левый защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко и хавбек киевлян Николай Шапаренко.

Попал в топ-50 и грузинский атакующий полузащитник «Гента» Георгий Чакветадзе.

Sports.ru
Теги: ЦСКА Чалов Ахметов
Сегодня, 16:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.