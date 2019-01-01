Ящик пива во время ЧМ-2022 в Катаре будет стоить 105 долларов

Болельщики во время ЧМ-2022 смогут употреблять алкогольные напитки в Катаре. С 1 января в стране вступает в силу закон, согласно которому цены на алкоголь вырастут вдвое, сообщает Middle East Eye со ссылкой на AFP.Ранее власти Катара объявили, что введут налог на «товары, наносящие вред здоровью», включая энергетические напитки.Закон предусматривает 100-процентный налог на табак, алкоголь и энергетики, а также 50-процентный налог на сладкие напитки.Qatar Distribution Company, единственны продавец алкоголя в стране, представил 30-страничный список новых цен на пиво, вина и спиртные напитки.Например, литровая бутылка джина Bombay Sapphire теперь будет стоить 93 доллара, бутылка вина Shiraz из Южной Африки будут продавать за 23 доллара, ящик пива Heineken (по 330 мл) – за 105 долларов.Организаторы ЧМ-2022 заявляют, что во время турнира распитие алкоголя будет разрешено в специальных заведениях, но не в общедоступных местах.