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Ящик пива во время ЧМ-2022 в Катаре будет стоить 105 долларов

Болельщики во время ЧМ-2022 смогут употреблять алкогольные напитки в Катаре. С 1 января в стране вступает в силу закон, согласно которому цены на алкоголь вырастут вдвое, сообщает Middle East Eye со ссылкой на AFP.

Ранее власти Катара объявили, что введут налог на «товары, наносящие вред здоровью», включая энергетические напитки.

Закон предусматривает 100-процентный налог на табак, алкоголь и энергетики, а также 50-процентный налог на сладкие напитки.

Qatar Distribution Company, единственны продавец алкоголя в стране, представил 30-страничный список новых цен на пиво, вина и спиртные напитки.

Например, литровая бутылка джина Bombay Sapphire теперь будет стоить 93 доллара, бутылка вина Shiraz из Южной Африки будут продавать за 23 доллара, ящик пива Heineken (по 330 мл) – за 105 долларов.

Организаторы ЧМ-2022 заявляют, что во время турнира распитие алкоголя будет разрешено в специальных заведениях, но не в общедоступных местах.

Sports.ru
Сегодня, 18:38
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#9  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 20:21)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Он_вам_не_димон,
Дык, сарказм, коллега

вы точно коллеги!)))
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#8  Critique   (Сегодня, 19:53)
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online

В Катаре все дорого. В прошлом году был проездом в Дохе. Картофель фри+ бургер+ молочный коктель = 30 долларов. Не наша халява.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#7  СуперШтангист   (Сегодня, 19:50)
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Болеет за:
«Терек»
Он_вам_не_димон,
Дык, сарказм, коллега, зачем такая новость за 3 года до ЧМ? В России многое за 3 года может измениться, и яшик пива по 0,33 за 105 долларов очень дешевым стать может относительно российских цен)) А уж если человек не лох, он будет читать информацию о стране перед поездкой и уж точно не обратиться к новостям на футбольном сайте трехлётней давности))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#6  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 19:42)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Думаю, все 146 млн россиян, младенцы и женщины со стариками ломанутся за дармовой выпивкой, ведь в РФ алкоголь намного дороже за 20 банок того же говна)) Билет конечно будет стоить раз в 5 дороже, но все россияне полетят за халявными ящиками пива, ибо билеты до Катара любой бомжара вокзальный может купить.

105 баксов за 20 банок, бутылок. это под 5 баксов за банку. какая халява?))))) в германии пиво например стоит 1 евро. такое же в москве импортированное 3 евро, Andechs например. какой смысл ехать туда за таким дорогим пивом..)))))
и это я про самый дорогой пивас говорю который в Ленте , Ашане и Пятере видел в 2018 году


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кукол дергают за нитки
на лице у них - улыбки
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#5  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 19:28)
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Болеет за:
«Спартак»
безумие
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Сегодня, 19:27)
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: acetophenon
Цитата: СуперШтангист
Думаю

Попытка неудачная. Попробуй-ка ещё разок-другой, не у всех это выходит с первого раза.

Ну ты же ломанёшся за катарским импортом за 1000 долларов (билет туда-обратно) за халявным ящиком пива, особенно за тарой 0,33 , признай))
Эта новость и рассчитана была на таких, как ты и твои близкие))

До руководства твоего обоссанного бомжита 5 лет не доходит, каких футболистов надо купить, чтобы команда играть в привлекательный и результативный футбол начала, но ты же об этом не задумывался, ибо не способен, дилетантишка)) А ешё в мою сторону чего-то кукарекаешь.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  metis  Riga (Сегодня, 19:20)
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Болеет за:
«Зенит»
А когда это останавливало?


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#2  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 19:14)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Думаю

Попытка неудачная. Попробуй-ка ещё разок-другой, не у всех это выходит с первого раза.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 18:47)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Терек»
Думаю, все 146 млн россиян, младенцы и женщины со стариками ломанутся за дармовой выпивкой, ведь в РФ алкоголь намного дороже за 20 банок того же говна)) Билет конечно будет стоить раз в 5 дороже, но все россияне полетят за халявными ящиками пива, ибо билеты до Катара любой бомжара вокзальный может купить.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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