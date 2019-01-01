Ящик пива во время ЧМ-2022 в Катаре будет стоить 105 долларов

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:23
Ахметов и Чалов попали в топ-50 игроков по версии УЕФА, которые ярко проявят себя в 2019 году (1)
Ахметов и Чалов попали в топ-50 игроков по версии УЕФА, которые ярко проявят себя в 2019 году (1)
Вчера, 19:01
Геннадий Орлов: Кокорина и Мамаева скоро не выпустят. Не любят у нас богатых людей (54)
Геннадий Орлов: Кокорина и Мамаева скоро не выпустят. Не любят у нас богатых людей (54)
Вчера, 17:48
ЦСКА поздравил с днем рождения Сейду Думбия (6)
ЦСКА поздравил с днем рождения Сейду Думбия (6)
Вчера, 17:27
Владимир Газзаев возглавит "Тобол" (2)
Владимир Газзаев возглавит "Тобол" (2)
Вчера, 17:07
"Зенит" поздравил болельщиков с Новым годом (1)
"Зенит" поздравил болельщиков с Новым годом (1)
Вчера, 15:45
СМИ: "Зенит" интересуется хавбеком "Лиона" (2)
СМИ: "Зенит" интересуется хавбеком "Лиона" (2)
Вчера, 15:14
Подруга Кокорина: Саша должен восстать как птица Феникс (27)
Подруга Кокорина: Саша должен восстать как птица Феникс (27)
Вчера, 14:18
Адвокат Кокориных пожелала им не терять веру в людей (8)
Адвокат Кокориных пожелала им не терять веру в людей (8)
Вчера, 13:58
"Локомотив" опубликовал поздравление Семина с Новым годом (3)
"Локомотив" опубликовал поздравление Семина с Новым годом (3)
Вчера, 13:30
Виталий Кравцов: да, Дзюба украл у меня жест. Показал ему сегодня, как делать его правильно (12)
Виталий Кравцов: да, Дзюба украл у меня жест. Показал ему сегодня, как делать его правильно (12)
Вчера, 13:09
Хосеп Гвардиола: "Ливерпуль" - лучшая команда в Европе (1)
Хосеп Гвардиола: "Ливерпуль" - лучшая команда в Европе (1)
Вчера, 11:53
Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом (видео) (1)
Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом (видео) (1)
Вчера, 11:46
Источник: Сослан Джанаев может перейти в "Урал" (3)
Источник: Сослан Джанаев может перейти в "Урал" (3)
Вчера, 11:34
Глава Самарской области: ждем от "Крыльев" только побед! (2)
Глава Самарской области: ждем от "Крыльев" только побед! (2)
Вчера, 11:08
С Новым годом! (34)
С Новым годом! (34)
Вчера, 10:43
Евгений Макеев ушел из "Сочи" (3)
Евгений Макеев ушел из "Сочи" (3)
Вчера, 10:26
Юрий Семин: Миранчуков отличаю только по бутсам
Юрий Семин: Миранчуков отличаю только по бутсам
Вчера, 10:07
Сергей Фурсенко: надеемся, что все таки возьмем золото (5)
Сергей Фурсенко: надеемся, что все таки возьмем золото (5)
Ящик пива во время ЧМ-2022 в Катаре будет стоить 105 долларов
Болельщики во время ЧМ-2022 смогут употреблять алкогольные напитки в Катаре. С 1 января в стране вступает в силу закон, согласно которому цены на алкоголь вырастут вдвое, сообщает Middle East Eye со ссылкой на AFP.
Ранее власти Катара объявили, что введут налог на «товары, наносящие вред здоровью», включая энергетические напитки.
Закон предусматривает 100-процентный налог на табак, алкоголь и энергетики, а также 50-процентный налог на сладкие напитки.
Qatar Distribution Company, единственны продавец алкоголя в стране, представил 30-страничный список новых цен на пиво, вина и спиртные напитки.
Например, литровая бутылка джина Bombay Sapphire теперь будет стоить 93 доллара, бутылка вина Shiraz из Южной Африки будут продавать за 23 доллара, ящик пива Heineken (по 330 мл) – за 105 долларов.
Организаторы ЧМ-2022 заявляют, что во время турнира распитие алкоголя будет разрешено в специальных заведениях, но не в общедоступных местах.
Sports.ru
Ранее власти Катара объявили, что введут налог на «товары, наносящие вред здоровью», включая энергетические напитки.
Закон предусматривает 100-процентный налог на табак, алкоголь и энергетики, а также 50-процентный налог на сладкие напитки.
Qatar Distribution Company, единственны продавец алкоголя в стране, представил 30-страничный список новых цен на пиво, вина и спиртные напитки.
Например, литровая бутылка джина Bombay Sapphire теперь будет стоить 93 доллара, бутылка вина Shiraz из Южной Африки будут продавать за 23 доллара, ящик пива Heineken (по 330 мл) – за 105 долларов.
Организаторы ЧМ-2022 заявляют, что во время турнира распитие алкоголя будет разрешено в специальных заведениях, но не в общедоступных местах.
Sports.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.