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Лондонский "Арсенал" разгромил "Фулхэм"

Чемпионат Англии

21 тур

"Арсенал" – "Фулхэм" 4:1

Голы: Джака, 25, Ляказетт, 55, Рэмси, 79, Обамеянг, 83 - Камара, 69
Сегодня, 19:55
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#3  spiri   (Сегодня, 21:19)
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Болеет за:
«Зенит»
ну,с красными сейчас мало кто сравнится..думаю,МС они завалят тоже...


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:23)
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Болеет за:
ЦСКА
spiri,
Так день-два назад его на родном стадионе 1:5 отымели. Фулхэм и Тоттенхем немного разные районы Лондона и команды разные тоже.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  spiri   (Сегодня, 19:59)
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Болеет за:
«Зенит»
"Тренеришка"вновь показывает мастер-класс.... smile


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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