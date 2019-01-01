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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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"Тоттенхэм" одержал уверенную победу над "Кардифф Сити"
Чемпионат Англии
21 тур
"Кардифф Сити" – "Тоттенхэм" 0:3
Голы: Кейн, 3, Эриксен, 12, Мин, 26
21 тур
"Кардифф Сити" – "Тоттенхэм" 0:3
Голы: Кейн, 3, Эриксен, 12, Мин, 26
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