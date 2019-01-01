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"Тоттенхэм" одержал уверенную победу над "Кардифф Сити"

Чемпионат Англии

21 тур

"Кардифф Сити" – "Тоттенхэм" 0:3

Голы: Кейн, 3, Эриксен, 12, Мин, 26
Вчера, 22:20
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