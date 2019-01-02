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Криштиану Роналду вернется в сборную Португалии в 2019 году

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что вернется в сборную Португалии в 2019 году.

33-летний футболист не играл за национальную команду после летнего ЧМ-2018 в России.

"В предстоящем году я намерен вернуться в сборную. У нас была договоренность, что я пропущу матчи национальной команды во второй половине 2018 года в связи с переходом из "Реала" в "Ювентус".

Мне 33 года, я переехал из одной страны в другую, где иные методы работы, партнеры по команде, профессиональные моменты и так далее. Было решено, что я не буду участвовать в играх сборной в первой половине сезона. Думаю, это был лучший вариант", — сказал Роналду в интервью Record.

В активе Роналду 154 матча и 85 голов за сборную Португалии. В нынешнем сезоне в составе "Ювентуса" Криштиану забил 15 голов в 24 матчах.
Теги: Роналду Сборная Португалии
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