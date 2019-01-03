"Бока Хуниорс" презентовал нового главного тренера (фото)

"Es un orgullo y un desaf?o" | Gustavo Alfaro fue presentado este mi?rcoles como nuevo entrenador de #Boca.



Todos los detalles en ? https://t.co/op3XE3Fqha pic.twitter.com/XffLCZ0WIP — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) January 2, 2019

Аргентинский "Бока Хуниорс" объявил о назначении Густаво Альфаро на пост главного тренера.С 56-летним бывшим наставником "Уракана" заключен контракт на 3 года."Это гордость и вызов быть здесь сегодня. Мы знаем, что "Бока"обязана выиграть все турниры, в которых принимает участие. У нас есть очень серьезные проблемы. Это опыт, который я хочу получить. Я чувствую, что у меня есть много вещей, чтобы побеждать. В моей карьере не хватает победы в Кубке Либертадорес. Это для меня долг, - приводит слова Альфаро пресс-служба клуба.