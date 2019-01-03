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"Бока Хуниорс" презентовал нового главного тренера (фото)

Аргентинский "Бока Хуниорс" объявил о назначении Густаво Альфаро на пост главного тренера.

С 56-летним бывшим наставником "Уракана" заключен контракт на 3 года.



"Это гордость и вызов быть здесь сегодня. Мы знаем, что "Бока"обязана выиграть все турниры, в которых принимает участие. У нас есть очень серьезные проблемы. Это опыт, который я хочу получить. Я чувствую, что у меня есть много вещей, чтобы побеждать. В моей карьере не хватает победы в Кубке Либертадорес. Это для меня долг, - приводит слова Альфаро пресс-служба клуба.
Теги: Бока Хуниорс
Сегодня, 14:30
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