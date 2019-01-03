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Густаво Альфаро возглавил "Бока Хуниорс"

Густаво Альфаро назначен новым главным тренером "Бока Хуниорс".

Контракт рассчитан на 3 года.

В минувшем сезоне у руля "Боки" был Гильермо Скелотто. Контракт с ним было решено не продлевать.

Теги: Альфаро Бока Хуниорс
Сегодня, 16:34
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