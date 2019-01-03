Густаво Альфаро возглавил "Бока Хуниорс"

"Es un orgullo y un desaf?o" | Gustavo Alfaro fue presentado este mi?rcoles como nuevo entrenador de #Boca.



Todos los detalles en ? https://t.co/op3XE3Fqha pic.twitter.com/XffLCZ0WIP — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) January 2, 2019

Густаво Альфаро назначен новым главным тренером "Бока Хуниорс".Контракт рассчитан на 3 года.В минувшем сезоне у руля "Боки" был Гильермо Скелотто. Контракт с ним было решено не продлевать.