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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Саян Хамитжанов: мы никогда не рассматривали кандидатуру Бердыева
Экс-президент "Астаны" Саян Хамитжанов опроверг информацию о том, что команду может возглавить главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев.
- Кто будет главным тренером "Астаны" в сезоне – 2019? Григорчук, возвращение которого вы анонсировали, Бабаян или, например, серб Лалатович или Курбан Бердыев о которых шла речь в СМИ или кто-то еще?
- Роман Григорчук – главный тренер "Астаны" с 15 января приступит к своим обязанностям на сборе команды в ОАЭ, Григорий Бабаян остается ассистентом главного тренера. Кто такой Лалатович, я, если честно, даже не знаю. Что касается Курбана Бердыева, то его кандидатура нами никогда не рассматривалась. Зачем нам искать новых рулевых, когда у нас квалифицированные тренеры – Григорчук и Бабаян?, - цитирует Хамитжанова "Kazfootball".
- Кто будет главным тренером "Астаны" в сезоне – 2019? Григорчук, возвращение которого вы анонсировали, Бабаян или, например, серб Лалатович или Курбан Бердыев о которых шла речь в СМИ или кто-то еще?
- Роман Григорчук – главный тренер "Астаны" с 15 января приступит к своим обязанностям на сборе команды в ОАЭ, Григорий Бабаян остается ассистентом главного тренера. Кто такой Лалатович, я, если честно, даже не знаю. Что касается Курбана Бердыева, то его кандидатура нами никогда не рассматривалась. Зачем нам искать новых рулевых, когда у нас квалифицированные тренеры – Григорчук и Бабаян?, - цитирует Хамитжанова "Kazfootball".
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