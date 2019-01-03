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Аарон Рэмзи подписал предварительное соглашение с "Ювентусом"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Аарон Рэмзи заключил предварительный контракт с "Ювентусом", сообщает SportMediaset.

По данным издания, летом 2019 года Рэмзи подпишет полноценный трудовой договор на пять лет с зарплатой в 6,5 млн евро за сезон. Кроме того, в контракте будут прописаны бонусы за игровые показатели.

"Ювентус" может попытаться заполучить Рэмзи в зимнее трансферное окно. Туринцы предложили "Арсеналу" 5 млн евро, чтобы клуб отпустил 28-летнего игрока в январе - в противном случае канониры расстанутся с Рэмзи летом бесплатно.

Sport24
Теги: Рэмзи Ювентус Арсенал
Сегодня, 21:52
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#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:27)
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Болеет за:
«Зенит»
Ничего себе. Я думал, он вечно в Арсенале будет играть.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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