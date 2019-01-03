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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Аарон Рэмзи подписал предварительное соглашение с "Ювентусом"
Полузащитник лондонского "Арсенала" Аарон Рэмзи заключил предварительный контракт с "Ювентусом", сообщает SportMediaset.
По данным издания, летом 2019 года Рэмзи подпишет полноценный трудовой договор на пять лет с зарплатой в 6,5 млн евро за сезон. Кроме того, в контракте будут прописаны бонусы за игровые показатели.
"Ювентус" может попытаться заполучить Рэмзи в зимнее трансферное окно. Туринцы предложили "Арсеналу" 5 млн евро, чтобы клуб отпустил 28-летнего игрока в январе - в противном случае канониры расстанутся с Рэмзи летом бесплатно.
Sport24
По данным издания, летом 2019 года Рэмзи подпишет полноценный трудовой договор на пять лет с зарплатой в 6,5 млн евро за сезон. Кроме того, в контракте будут прописаны бонусы за игровые показатели.
"Ювентус" может попытаться заполучить Рэмзи в зимнее трансферное окно. Туринцы предложили "Арсеналу" 5 млн евро, чтобы клуб отпустил 28-летнего игрока в январе - в противном случае канониры расстанутся с Рэмзи летом бесплатно.
Sport24
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