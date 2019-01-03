Аарон Рэмзи подписал предварительное соглашение с "Ювентусом"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Аарон Рэмзи заключил предварительный контракт с "Ювентусом", сообщает SportMediaset.По данным издания, летом 2019 года Рэмзи подпишет полноценный трудовой договор на пять лет с зарплатой в 6,5 млн евро за сезон. Кроме того, в контракте будут прописаны бонусы за игровые показатели."Ювентус" может попытаться заполучить Рэмзи в зимнее трансферное окно. Туринцы предложили "Арсеналу" 5 млн евро, чтобы клуб отпустил 28-летнего игрока в январе - в противном случае канониры расстанутся с Рэмзи летом бесплатно.