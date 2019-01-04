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Источник: Вагнер Лав может вернуться в Бразилию

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав может вернуться на родину.

Ранее "Бешикташ" выставил 34-летнего футболиста на трансфер. Турецкие СМИ сообщают, что в услугах нападающего заинтересованы "Коринтианс" и "Фламенго". Цена вопроса - 3 млн евро.

В этом сезоне Лав провел за "Бешикташ" 16 матчей и забил 7 голов.

TF
Сегодня, 13:55
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