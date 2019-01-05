Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Португалии

Жозе Моуринью может вернуться на родину.В услугах известного специалиста заинтересована "Бенфика" - клуб, в котором Моуриньо уже работал в 2000 году.Ранее руководство "орлов" уволило Руя Виторию с поста главного тренера - он работал в клубе с 2015 года.