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Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Португалии

Жозе Моуринью может вернуться на родину.

В услугах известного специалиста заинтересована "Бенфика" - клуб, в котором Моуриньо уже работал в 2000 году.

Ранее руководство "орлов" уволило Руя Виторию с поста главного тренера - он работал в клубе с 2015 года.

Metro
Теги: Бенфика Моуринью
Сегодня, 12:25
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