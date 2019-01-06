"Бешикташ" подпишет защитника ПСВ

"Бешикташ" близок к подписанию контракта с защитником Николя Изима-Миреном из ПСВ.Как сообщает NOS, 27-летний игрок уже поехал в Стамбул для завершения переговоров. По данным источника, "Бешикташ" арендует Изима-Мирена до конца сезона с правом выкупа.