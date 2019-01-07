Сантьяго Солари: если судья не смотрит повторы, то VAR теряет смысл

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари выразил недовольство тем, что судья матча с "Реалом Сосьедад" (0:2) не смотрел видеоповторы спорных эпизодов.По ходу матча мадридцы дважды претендовали на пробитие пенальти в эпизодах с Серхио Рамосом и Винисиусом."Мы не были внимательны в начале и это стоило нам пропущенного гола. Мы сделали все возможное, чтобы вернуться в игру, но не могли забить.Были судейские решения, которые казались ошибочными при просмотре, и для таких моментов есть VAR. Если момент спорный, можно посмотреть повтор. Иначе он теряет смысл. Мы все люди и ошибаемся, но если есть возможность посмотреть повтор, а ты этого не делаешь, это непонятно", - цитирует Солари Marca.