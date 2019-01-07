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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Кевин-Принс Боатенг: многие не понимают, что такое быть черным, нас ненавидят лишь из-за цвета кожи
Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг выразил свое отношение к инциенту с расистскими оскорблениями в адрес игрока "Наполи" Калиду Кулибали во время матча неаполитанской команды с "Интером" (0:1).
"Я сочувствую Кулибали, так как испытал это на себе. Это расизм, все это знают. Тот, кто это делает, считает, что мы такого же цвета, как и обезьяны. Конечно, найдутся и те, кто ведёт себя так по другим причинам.
Многие не понимают, что такое быть черным и слышать из-за этого оскорбления. Нас ненавидят лишь из-за цвета кожи. В жизни у меня подобных проблем нет. Может, потому, что я высокий и я вешу 90 килограммов. Просто вешать баннеры "Нет расизму" – этого мало. Может быть, нужны публичные кампании или уроки в школах на эту тему.
Помимо расистских оскорблений в адрес Кулибали, матч "Интер" - "Наполи" также был омрачен столкновениями между болельщиками обоих клубов, в которых было ранено четверо, а также, погиб один болельщик. После этого черно-синие, в качестве наказания, получили две домашних игры без зрителей, а фанатскую трибуну команды закрыли на три поединка", – цитирует Боатенга La Gazzetta dello Sport.
"Спорт-Экспресс"
"Я сочувствую Кулибали, так как испытал это на себе. Это расизм, все это знают. Тот, кто это делает, считает, что мы такого же цвета, как и обезьяны. Конечно, найдутся и те, кто ведёт себя так по другим причинам.
Многие не понимают, что такое быть черным и слышать из-за этого оскорбления. Нас ненавидят лишь из-за цвета кожи. В жизни у меня подобных проблем нет. Может, потому, что я высокий и я вешу 90 килограммов. Просто вешать баннеры "Нет расизму" – этого мало. Может быть, нужны публичные кампании или уроки в школах на эту тему.
Помимо расистских оскорблений в адрес Кулибали, матч "Интер" - "Наполи" также был омрачен столкновениями между болельщиками обоих клубов, в которых было ранено четверо, а также, погиб один болельщик. После этого черно-синие, в качестве наказания, получили две домашних игры без зрителей, а фанатскую трибуну команды закрыли на три поединка", – цитирует Боатенга La Gazzetta dello Sport.
"Спорт-Экспресс"
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