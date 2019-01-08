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Луиш Филипе Виейра: если завтра Моуринью скажет "да", двери открыты

Президент "Бенфики" Луиш Филипе Виейра признался, что был бы рад видеть бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в португальской команде.

Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить "Бефнику". Позже появилась информация, что специалист считает преждевременным возвращение на родину на данном этапе карьеры и рассчитывает возглавить европейский топ-клуб.

"Мы с Жозе друзья. Моуринью - будущий тренер "Бенфики"? Мы с ним не разговаривали. У меня нет тренера мечты, команда хочет тренера, который гарантирует результаты. А кто не хотел бы видеть Моуринью в своей команде? Если завтра он скажет "да", двери открыты. Деньги - не проблема для "Бенфики", - цитирует Вийеру Mundo Deportivo.

"Чемпионат.сом"
Теги: Вийера Моуринью Бенфика
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