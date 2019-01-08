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Защитник "Енисея" бьётся с китайцами Липпи, Азмун растёт в цене на радость "Рубину", Купер руководит узбеками
К массовому отъезду игроков европейских команд на Кубок Африки все привыкли, а вот азиатское первенство традиционно менее заметно. Rusfootball.info – о российском следе на стартовавшем в ОАЭ турнире, на который особенно большие надежды возлагает «Рубин».
Сибиряк против китайцев
Кубок Азии, пожалуй, наименее интересный из региональных турниров – в нём участвуют совсем слабые команды с абсолютно неизвестными игроками, а действующим победителем является вообще не азиатская команда, а сборная Австралии. Среди команд с ноунеймами встречаются вызывающие особое недоумение: например, сборная Филиппин под руководством Свена-Йорана Эриксона вчера минимально проиграла корейцам с полностью натурализованной командой – у всех 14 игроков, выходивших на поле, двойное гражданство, в основном ещё английское и немецкое.
Сборная Киргизии вот до такого не опускается, но итог тот же. В стартовом матче киргизская команда проиграла Китаю 1:2, хотя вела в счёте и по ударам превзошла соперника, в чемпионат которого вбухиваются такие деньги и которого тренирует чемпион мира Марчелло Липпи. Увы, не обошлось без участия защитника «Енисея» Валерия Кичина, поднявшего мяч над своей штрафной после подачи углового. Незадачливый вратарь Павел Матяш вместо перевода мяча за перекладину забросил его в свои ворота – Китай сравнял счёт и в итоге победил.
Валерий – футболист уникальный. Будучи уроженцем Бишкека, он, в отличие от Ильзата Ахметова, не уехал получать футбольное образование в Россию, а оставался на родине, играл за сильнейший клуб страны «Дордой» и уже оттуда, из чемпионата Киргизии (!) в 21 год попал в «Волгу». Прежде чем оказаться в «Енисее», Кичин сменил ещё 4 клуба, но в Красноярске осел надолго.
Перед началом сезона Дмитрий Аленичев сменил почти весь основной состав. «Почти» в предыдущем предложении появилось благодаря Кичину: левый защитник переквалифицировался в центрального и не потерял места в основе, что не удалось больше никому из команды, игравшей в ФНЛ. Кичин – безусловно главная звезда киргизской команды, которая играла на равных с Китаем, но после поражения от него на выход из группы претендовать не сможет.
Кстати, если в нашем футболе всё-таки перестанут считаться легионерами футболисты из стран Евразийского союза, то 26-летнему киргизу это тоже сыграет на руку. Ну а текущий статус – ещё один фактор ценности Кичина как футболиста, играть в основе клуба премьер-лиги ему помогает не паспорт, а класс.
Кстати, тренирует сборную Киргизии российский специалист Александр Крестинин, который по ходу игровой карьеры сменил дикое количество клубов, а сейчас остепенился и успешно работает с национальной командой уже 5-й год.
«Рубин» ждёт голов Азмуна и его продажи
Сердар Азмун тащит «Рубин» как может, но казанскому клубу сейчас деньги от его продажи нужнее, чем голы. «Рубин» уже отстранили от еврокубков на 2 года, так что финансовое положение необходимо как-то исправлять. Гранат, например, согласился на 3-кратное понижение зарплаты, Кудряшов с Джанаевым на такое не идут, а вот Азмун – чуть ли не единственный футболист, за которого можно получить реальные деньги.
Поэтому в казанском клубе надеются, что Сердар проявит себя на Кубке Азии и привлечёт внимание европейских скаутов. Хотя после ЧМ-2018 23-летний форвард на эмоциях заявил о решение больше не выступать за сборную, но одумался. Ирану досталась слабая группа с Ираком, Вьетнамом и Йеменом – последние вчера получили 5 мячей, в том числе 1 от Азмуна. По идее, с такой группой Сердару бы становиться лучшим бомбардиром турнира, но пока Тареми забил больше него.
Защитник «Ахмата» Милад Мохаммади остался на скамейке запасных, а наш старый знакомый Саид Эзатолахи получил травму и турнир пропускает.
От Валеры – к Эктору Куперу
Помимо иранцев и Азмуна Курбан Бердыев наверняка будет испытывать симпатию к сборной Туркменистана, но почти все футболисты команды представляют местный чемпионат, а слышали вы только о Вахыте Орасхедове, который находился в системе «Рубина» как раз с подачи Бердыева.
А вот противостоять в группе Туркмении будет более интересная команда: сборную Узбекистана на турнир привёз легендарный Эктор Купер. Под его руководством к долгожданному успеху команду поведёт новый чемпион Китая Одил Ахмедов, а также футболист «Ростова» Элдор Шомуродов. Менее известен Достонбек Хамдамов, но и он выступает в РПЛ за «Анжи». Вполне возможно, в весеннем отрезке сезона мы станем видеть его на поле чаще. А вот Виталий Денисов на этот раз вне заявки.
Стартуют узбеки матчем с Оманом, из группы они должны выбираться вместе с Японией, хотя ноябрьские 0:4 от Кореи не настраивают на позитив. В сборной Тайланда с этим совсем худо: после поражения от Индии (1:4) в 1-м туре был уволен тренер Милован Раевац, который в 2010 году добрался бы до полуфинала чемпионата мира с Ганой, если бы не рука Луиса Суареса.
Также как всегда интересно будет понаблюдать за сборными КНДР и Сирии, до последнего претендовавшей на путёвку на чемпионат мира в Россию. Что же касается Южной Кореи, то главная звезда команды Сон Хён Мин (да и всей Азии) присоединится к ней 13 января – в группе корейцы справятся и без откосившего от армии через победу на азиатских играх футболиста «Тоттенхэма».
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Сибиряк против китайцев
Кубок Азии, пожалуй, наименее интересный из региональных турниров – в нём участвуют совсем слабые команды с абсолютно неизвестными игроками, а действующим победителем является вообще не азиатская команда, а сборная Австралии. Среди команд с ноунеймами встречаются вызывающие особое недоумение: например, сборная Филиппин под руководством Свена-Йорана Эриксона вчера минимально проиграла корейцам с полностью натурализованной командой – у всех 14 игроков, выходивших на поле, двойное гражданство, в основном ещё английское и немецкое.
Сборная Киргизии вот до такого не опускается, но итог тот же. В стартовом матче киргизская команда проиграла Китаю 1:2, хотя вела в счёте и по ударам превзошла соперника, в чемпионат которого вбухиваются такие деньги и которого тренирует чемпион мира Марчелло Липпи. Увы, не обошлось без участия защитника «Енисея» Валерия Кичина, поднявшего мяч над своей штрафной после подачи углового. Незадачливый вратарь Павел Матяш вместо перевода мяча за перекладину забросил его в свои ворота – Китай сравнял счёт и в итоге победил.
Валерий – футболист уникальный. Будучи уроженцем Бишкека, он, в отличие от Ильзата Ахметова, не уехал получать футбольное образование в Россию, а оставался на родине, играл за сильнейший клуб страны «Дордой» и уже оттуда, из чемпионата Киргизии (!) в 21 год попал в «Волгу». Прежде чем оказаться в «Енисее», Кичин сменил ещё 4 клуба, но в Красноярске осел надолго.
Перед началом сезона Дмитрий Аленичев сменил почти весь основной состав. «Почти» в предыдущем предложении появилось благодаря Кичину: левый защитник переквалифицировался в центрального и не потерял места в основе, что не удалось больше никому из команды, игравшей в ФНЛ. Кичин – безусловно главная звезда киргизской команды, которая играла на равных с Китаем, но после поражения от него на выход из группы претендовать не сможет.
Кстати, если в нашем футболе всё-таки перестанут считаться легионерами футболисты из стран Евразийского союза, то 26-летнему киргизу это тоже сыграет на руку. Ну а текущий статус – ещё один фактор ценности Кичина как футболиста, играть в основе клуба премьер-лиги ему помогает не паспорт, а класс.
Кстати, тренирует сборную Киргизии российский специалист Александр Крестинин, который по ходу игровой карьеры сменил дикое количество клубов, а сейчас остепенился и успешно работает с национальной командой уже 5-й год.
«Рубин» ждёт голов Азмуна и его продажи
Сердар Азмун тащит «Рубин» как может, но казанскому клубу сейчас деньги от его продажи нужнее, чем голы. «Рубин» уже отстранили от еврокубков на 2 года, так что финансовое положение необходимо как-то исправлять. Гранат, например, согласился на 3-кратное понижение зарплаты, Кудряшов с Джанаевым на такое не идут, а вот Азмун – чуть ли не единственный футболист, за которого можно получить реальные деньги.
Поэтому в казанском клубе надеются, что Сердар проявит себя на Кубке Азии и привлечёт внимание европейских скаутов. Хотя после ЧМ-2018 23-летний форвард на эмоциях заявил о решение больше не выступать за сборную, но одумался. Ирану досталась слабая группа с Ираком, Вьетнамом и Йеменом – последние вчера получили 5 мячей, в том числе 1 от Азмуна. По идее, с такой группой Сердару бы становиться лучшим бомбардиром турнира, но пока Тареми забил больше него.
Защитник «Ахмата» Милад Мохаммади остался на скамейке запасных, а наш старый знакомый Саид Эзатолахи получил травму и турнир пропускает.
От Валеры – к Эктору Куперу
Помимо иранцев и Азмуна Курбан Бердыев наверняка будет испытывать симпатию к сборной Туркменистана, но почти все футболисты команды представляют местный чемпионат, а слышали вы только о Вахыте Орасхедове, который находился в системе «Рубина» как раз с подачи Бердыева.
А вот противостоять в группе Туркмении будет более интересная команда: сборную Узбекистана на турнир привёз легендарный Эктор Купер. Под его руководством к долгожданному успеху команду поведёт новый чемпион Китая Одил Ахмедов, а также футболист «Ростова» Элдор Шомуродов. Менее известен Достонбек Хамдамов, но и он выступает в РПЛ за «Анжи». Вполне возможно, в весеннем отрезке сезона мы станем видеть его на поле чаще. А вот Виталий Денисов на этот раз вне заявки.
Стартуют узбеки матчем с Оманом, из группы они должны выбираться вместе с Японией, хотя ноябрьские 0:4 от Кореи не настраивают на позитив. В сборной Тайланда с этим совсем худо: после поражения от Индии (1:4) в 1-м туре был уволен тренер Милован Раевац, который в 2010 году добрался бы до полуфинала чемпионата мира с Ганой, если бы не рука Луиса Суареса.
Также как всегда интересно будет понаблюдать за сборными КНДР и Сирии, до последнего претендовавшей на путёвку на чемпионат мира в Россию. Что же касается Южной Кореи, то главная звезда команды Сон Хён Мин (да и всей Азии) присоединится к ней 13 января – в группе корейцы справятся и без откосившего от армии через победу на азиатских играх футболиста «Тоттенхэма».
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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