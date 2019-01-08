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Луи ван Гал может возобновить карьеру в Португалии

Португальская "Бенфика", продолжающая поиск нового главного тренера, заинтересовалась голландским специалистом Луи ван Галом.

Ожидается, что решение о новом преемнике уволенного Руя Витории будет принято на следующей неделе.

Напомним, что ван Галь остается безработным с 2016 года, когда он покинул "Манчестер Юнайтед".

A Bola
Теги: ван Гал Бенфика
Сегодня, 13:26
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