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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Порту" объявил о возвращении Пепе (фото)
Африканская футбольная конфедерация назвала символическую сборную Африки 2018 года
Африканская конфедерация футбола назвала символическую сборную лучших игроков Африки по итогам прошлого года.
MVP стал нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.
Вратарь: Денис Оньянго ("Мамелоди Сандаунз", Уганда);
Защитники: Серж Орье ("Тоттенхэм", Кот-д’Ивуар), Медхи Бенатия ("Ювентус", Марокко), Эрик Бейи ("МЮ", Кот-д’Ивуар), Калиду Кулибали ("Наполи", Сенегал);
Полузащитники: Наби Кейта ("Ливерпуль", Гвинея), Томас Парти ("Атлетико" М, Гана), Рияд Махрез ("Манчестер Сити", Алжир);
Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал", Габон), Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал).
MVP стал нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.
Вратарь: Денис Оньянго ("Мамелоди Сандаунз", Уганда);
Защитники: Серж Орье ("Тоттенхэм", Кот-д’Ивуар), Медхи Бенатия ("Ювентус", Марокко), Эрик Бейи ("МЮ", Кот-д’Ивуар), Калиду Кулибали ("Наполи", Сенегал);
Полузащитники: Наби Кейта ("Ливерпуль", Гвинея), Томас Парти ("Атлетико" М, Гана), Рияд Махрез ("Манчестер Сити", Алжир);
Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал", Габон), Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал).
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