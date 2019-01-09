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Наставник сборной Марокко Эрве Ренар признан лучшим тренером 2018 года в Африке

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар признан лучшим тренером 2018 года в Африке.

В минувшем году Ренар сыграл со своей командой на чемпионате мира, куда сборная Марокко не выходила с 1998 года.



Ренар ранее уже признавался лучшим в 2012-м и 2015 году.
Сегодня, 11:16
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