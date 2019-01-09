Наставник сборной Марокко Эрве Ренар признан лучшим тренером 2018 года в Африке

Herv? Renard is the Men’s Coach of the Year 2018 #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/a48PISqpiy — CAF (@CAF_Online) January 8, 2019

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар признан лучшим тренером 2018 года в Африке.В минувшем году Ренар сыграл со своей командой на чемпионате мира, куда сборная Марокко не выходила с 1998 года.Ренар ранее уже признавался лучшим в 2012-м и 2015 году.