Джеримая Сен Жюст: переход в "Зенит" или "Наполи"? Это все разговоры, но нельзя ничего исключать

22-летний защитник "Фейеноорда" Джеримая Сен Жюст прокомментировал информацию о том, что он может продолжить карьеру в "Зените" или "Наполи"."Я сосредоточен на своем будущем в "Фейеноорде". Это все разговоры, и я о них не думаю. Но в будущем нельзя ничего исключать.В первой половине сезона у меня были трудные периоды из-за проблем с плечом, затем я травмировал бедро, и конечно, же красная карточка в матче с "Аяксом". На каникулах я упорно тренировался и сейчас полностью готов ко второй части сезона", - цитирует Сен Жюста RTV Rijnmond.