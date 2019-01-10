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Джеримая Сен Жюст: переход в "Зенит" или "Наполи"? Это все разговоры, но нельзя ничего исключать

22-летний защитник "Фейеноорда" Джеримая Сен Жюст прокомментировал информацию о том, что он может продолжить карьеру в "Зените" или "Наполи".

"Я сосредоточен на своем будущем в "Фейеноорде". Это все разговоры, и я о них не думаю. Но в будущем нельзя ничего исключать.

В первой половине сезона у меня были трудные периоды из-за проблем с плечом, затем я травмировал бедро, и конечно, же красная карточка в матче с "Аяксом". На каникулах я упорно тренировался и сейчас полностью готов ко второй части сезона", - цитирует Сен Жюста RTV Rijnmond.

Sport24.ru
Теги: Сен Жюст Зенит Наполи Фейеноорд
Сегодня, 20:02
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#1  utekay  Россия (Сегодня, 20:14)
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Болеет за:
«Зенит»
Зениту нужны пару-тройку игроков топ-уровня...но тренер не топ, к сожалению confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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