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Самый возрастной футболист мира проведет еще один, 34-й, сезон в карьере

51-летний японский футболист Кадзуйоси Миура продолжит выступать за "Йокогаму" из второго японского дивизиона, сообщает BBC

Нападающий, которому в феврале исполнится 52 года, продлил контракт с клубом еще на один сезон – 34-й в его рекордной карьере.

На профессиональном уровне японец выступает с 1989 года и считается самым возрастным футболистом-профессионалом в мире.
Вчера, 22:22
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#1  Антон1990  Москва (Вчера, 22:25)
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