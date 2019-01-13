Гаттузо: запер бы Игуаина дома и кормил каждые 2-3 часа

Главный тренер "Милана" рассказал, что он думает о будущем нападающего его команды Игуаина, а также о лишнем весе футболиста:- Мы честны друг с другом и прямо говорим то, что думаем. В этой ситуации никто ничего не утаивает. Когда игрок принимает решение, его сложно убедить в обратном. Хотя можно попробовать.Сейчас Игуаин – футболист "Милана". Не знаю, что будет дальше. Я с ним много говорил, но сложно раздавать советы, когда карьера футболиста и так длится всего лишь 13-14 лет. Лучший выход – говорить как мужчина с мужчиной, глядя в глаза и не ничего не утаивая. Я так и не выяснил, почему Игуаин несчастен в "Милане" – вижу, как он всем доволен и вовлечен в общение с партнёрами.Если бы мог что-то поделать, то запер бы его у себя дома и кормил каждые 2-3 часа. К сожалению, я так не могу, - цитирует наставника "Милана" Football Italia