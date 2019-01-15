Якуб Блащиковски будет бесплатно играть за "Вислу", а также одолжит клубу 300 тыс евро на решение финансовых проблем

Экс-полузащитник дортмундской "Боруссии" и "Вольфсбурга" Якуб Блащиковски станет игроком краковской "Вислы".За этот клуб поляк будет выступать бесплатно. Кроме того, Блащиковски одолжит "Висле" 300 тысяч евро, поскольку клуб на данный момент испытывает серьезные финансовые трудности.