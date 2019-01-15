Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:26
Ибрагимович: Криштиану всегда твердит о вызовах, но переход в "Ювентус" - это никакой не вызов (4)
Ибрагимович: Криштиану всегда твердит о вызовах, но переход в "Ювентус" - это никакой не вызов (4)
11:19
Лодыгин не полетел с "Зенитом" на первый сбор, Иванович и Краневиттер присоединятся к команде позднее
Лодыгин не полетел с "Зенитом" на первый сбор, Иванович и Краневиттер присоединятся к команде позднее
10:17
Якуб Блащиковски будет бесплатно играть за "Вислу", а также одолжит клубу 300 тыс евро на решение финансовых проблем
Якуб Блащиковски будет бесплатно играть за "Вислу", а также одолжит клубу 300 тыс евро на решение финансовых проблем
Вчера, 23:35
Эдинсон Кавани не уйдет из "ПСЖ" до 2020 года
Эдинсон Кавани не уйдет из "ПСЖ" до 2020 года
Вчера, 23:01
Андреа Белотти может перейти в "Рому"
Андреа Белотти может перейти в "Рому"
Вчера, 22:41
Президент Ла Лиги: уход Роналду не сказался на нашем бренде. Месси будет лучшим в истории
Президент Ла Лиги: уход Роналду не сказался на нашем бренде. Месси будет лучшим в истории
Вчера, 22:16
"Зенит" хочет получить за Паредеса 40 млн евро (13)
"Зенит" хочет получить за Паредеса 40 млн евро (13)
Вчера, 21:43
"Ювентус" не согласился отдать Игуаина "Челси"
"Ювентус" не согласился отдать Игуаина "Челси"
Вчера, 21:29
Йоан Кабай покинул "Аль-Наср"
Йоан Кабай покинул "Аль-Наср"
Вчера, 21:20
"Спартак": у Мельгарехо со здоровьем все в порядке (1)
"Спартак": у Мельгарехо со здоровьем все в порядке (1)
Вчера, 21:10
Александр Зинченко: почему не перешел в "Зенит"? Я выбрал футбол и осуществил мечту (17)
Александр Зинченко: почему не перешел в "Зенит"? Я выбрал футбол и осуществил мечту (17)
Вчера, 20:18
ВРИО губернатора Курской области прокомментировал возможное исчезновение "Авангарда" (5)
ВРИО губернатора Курской области прокомментировал возможное исчезновение "Авангарда" (5)
Вчера, 20:04
Месси не нужен "Спартаку". Все потому, что он русский (12)
Месси не нужен "Спартаку". Все потому, что он русский (12)
Вчера, 20:03
Александр Кокорин: мучают боли в колене (5)
Александр Кокорин: мучают боли в колене (5)
Вчера, 19:48
Курский "Авангард" может прекратить существование (9)
Курский "Авангард" может прекратить существование (9)
Вчера, 19:06
"Шахтер" сыграет с "Айнтрахтом" в Харькове
"Шахтер" сыграет с "Айнтрахтом" в Харькове
Вчера, 17:59
Митрюшкин, которого называли преемником Акинфеева, возобновил тренировки. Он был вне игры больше года (1)
Митрюшкин, которого называли преемником Акинфеева, возобновил тренировки. Он был вне игры больше года (1)
Вчера, 17:35
"ПСЖ" зимой готов продать Адриена Рабьо за 15 миллионов евро (2)
"ПСЖ" зимой готов продать Адриена Рабьо за 15 миллионов евро (2)
Вчера, 17:29
Маркос Акунья может продолжить карьеру в "Зените" (4)
Маркос Акунья может продолжить карьеру в "Зените" (4)
Вчера, 16:34
Источник: старший тренер "Уфы" будет работать в "Зените" (13)
Источник: старший тренер "Уфы" будет работать в "Зените" (13)
Вчера, 16:26
Сергей Кузьмин подал заявление на участие в выборах главы РФС (1)
Сергей Кузьмин подал заявление на участие в выборах главы РФС (1)
Якуб Блащиковски будет бесплатно играть за "Вислу", а также одолжит клубу 300 тыс евро на решение финансовых проблем
Экс-полузащитник дортмундской "Боруссии" и "Вольфсбурга" Якуб Блащиковски станет игроком краковской "Вислы".
За этот клуб поляк будет выступать бесплатно. Кроме того, Блащиковски одолжит "Висле" 300 тысяч евро, поскольку клуб на данный момент испытывает серьезные финансовые трудности.
So Foot
За этот клуб поляк будет выступать бесплатно. Кроме того, Блащиковски одолжит "Висле" 300 тысяч евро, поскольку клуб на данный момент испытывает серьезные финансовые трудности.
So Foot
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.