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Якуб Блащиковски будет бесплатно играть за "Вислу", а также одолжит клубу 300 тыс евро на решение финансовых проблем

Экс-полузащитник дортмундской "Боруссии" и "Вольфсбурга" Якуб Блащиковски станет игроком краковской "Вислы".

За этот клуб поляк будет выступать бесплатно. Кроме того, Блащиковски одолжит "Висле" 300 тысяч евро, поскольку клуб на данный момент испытывает серьезные финансовые трудности.

So Foot
Теги: Висла
Сегодня, 10:17
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