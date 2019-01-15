В Бразилии, во время матча юниоров, молния ударила в поле - один игрок пострадал (видео)

Jogo parado faltando um minuto e meio, aparentemente um raio atingiu o campo. A ambul?ncia foi chamada para atender o camisa 4 Henrique do ?gua Santa. Galo 1 x 0. pic.twitter.com/RoP5hgMkO3 — ?Luighi Fabiano (@luighi_fabiano) January 14, 2019

В Бразилии во время матча Кубка Сан-Паулу юниорских команд в газон ударила молния.Защитник одной из команд Энрике потерял сознание и был доставлен в больницу. Обследование выявило, что Энрике избежал серьезных повреждений, а сознание потерял из-за шока.