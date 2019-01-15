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В Бразилии, во время матча юниоров, молния ударила в поле - один игрок пострадал (видео)

В Бразилии во время матча Кубка Сан-Паулу юниорских команд в газон ударила молния.

Защитник одной из команд Энрике потерял сознание и был доставлен в больницу. Обследование выявило, что Энрике избежал серьезных повреждений, а сознание потерял из-за шока.

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