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Главный тренер сборной Голландии дал советы Де Йонгу и Де Лигту по поводу их будущего

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман дал советы защитнику Матейсу Де Лигту и полузащитнику Френки Де Йонгу относительно их будущего. Оба голландца выступают за "Аякс", но выходят в сферу интересов "Барселоны" и "ПСЖ".

"Я дал обоим несколько советов, но это останется между нами. Они должны решить. Не знаю, то они решили по "ПСЖ", но последнее слово за футболистами.

Она заинтересованы в трансфере, вариант с "Барселоной" им также интересен. Они игроки с большим будущим. Когда мне было 26 лет, я перешел в  Барселону" и не сомневался в этом", — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Sport24
Сегодня, 18:43
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