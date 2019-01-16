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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Главный тренер сборной Голландии дал советы Де Йонгу и Де Лигту по поводу их будущего
Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман дал советы защитнику Матейсу Де Лигту и полузащитнику Френки Де Йонгу относительно их будущего. Оба голландца выступают за "Аякс", но выходят в сферу интересов "Барселоны" и "ПСЖ".
"Я дал обоим несколько советов, но это останется между нами. Они должны решить. Не знаю, то они решили по "ПСЖ", но последнее слово за футболистами.
Она заинтересованы в трансфере, вариант с "Барселоной" им также интересен. Они игроки с большим будущим. Когда мне было 26 лет, я перешел в Барселону" и не сомневался в этом", — цитирует Кумана Mundo Deportivo.
Sport24
"Я дал обоим несколько советов, но это останется между нами. Они должны решить. Не знаю, то они решили по "ПСЖ", но последнее слово за футболистами.
Она заинтересованы в трансфере, вариант с "Барселоной" им также интересен. Они игроки с большим будущим. Когда мне было 26 лет, я перешел в Барселону" и не сомневался в этом", — цитирует Кумана Mundo Deportivo.
Sport24
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