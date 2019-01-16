Главный тренер сборной Голландии дал советы Де Йонгу и Де Лигту по поводу их будущего

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман дал советы защитнику Матейсу Де Лигту и полузащитнику Френки Де Йонгу относительно их будущего. Оба голландца выступают за "Аякс", но выходят в сферу интересов "Барселоны" и "ПСЖ"."Я дал обоим несколько советов, но это останется между нами. Они должны решить. Не знаю, то они решили по "ПСЖ", но последнее слово за футболистами.Она заинтересованы в трансфере, вариант с "Барселоной" им также интересен. Они игроки с большим будущим. Когда мне было 26 лет, я перешел в Барселону" и не сомневался в этом", — цитирует Кумана Mundo Deportivo.