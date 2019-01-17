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Экс-игрок "Локомотива" продолжит карьеру в "Атлетико Минейро"

Бывший полузащитник "Локомотива" Майкон вернулся в Бразилию.

28-летний футболист перешел из "Антальяспора" в "Атлетико Минейро". Майкон подписал со своим новым клубом трёхлетний контракт.

Напомним, бразилец сменил "Локомотив" на «Антальяспор» летом 2017 года. В нынешнем сезоне Майкон отличился 1 голом и 1 результативной передачей в 14 матчах чемпионата Турции.

Clube Atletico Mineiro
Теги: Локомотив Майкон
Сегодня, 14:10
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