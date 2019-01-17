Экс-игрок "Локомотива" продолжит карьеру в "Атлетико Минейро"

Бывший полузащитник "Локомотива" Майкон вернулся в Бразилию.28-летний футболист перешел из "Антальяспора" в "Атлетико Минейро". Майкон подписал со своим новым клубом трёхлетний контракт.Напомним, бразилец сменил "Локомотив" на «Антальяспор» летом 2017 года. В нынешнем сезоне Майкон отличился 1 голом и 1 результативной передачей в 14 матчах чемпионата Турции.