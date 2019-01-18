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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Ривалдо будет работать в клубе третьего дивизиона чемпионата Марокко
Бывший игрок сборной Бразилии Ривалдо продолжит карьеру в Марокко.
46-летний бразилец назначен на пост технического консультанта клуба "Шабаб Мохаммедия", который выступает в третьем дивизионе чемпионата Марокко.
"Спорт-Экспресс"
46-летний бразилец назначен на пост технического консультанта клуба "Шабаб Мохаммедия", который выступает в третьем дивизионе чемпионата Марокко.
"Спорт-Экспресс"
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