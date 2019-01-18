Ривалдо будет работать в клубе третьего дивизиона чемпионата Марокко

Бывший игрок сборной Бразилии Ривалдо продолжит карьеру в Марокко.46-летний бразилец назначен на пост технического консультанта клуба "Шабаб Мохаммедия", который выступает в третьем дивизионе чемпионата Марокко.