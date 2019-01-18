Наказание за случайную игру рукой может быть изменено

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрит вопрос введения наказания за случайную игру рукой, передает The Times.По информации издания, нарушение за случайную игру рукой будет наказываться только вне штрафной площади.IFAB таким образом намерен исключить случайную игру рукой в нападении. 11-метрой будет назначаться только в случае умышленной игры рукой.