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"Витесс" Слуцкого одержал очередную победу и поднялся на 4-ю строчку чемпионата Голландии

"Витесс" накануне одержал победу над "Экселсиором" со счетом 3:2 в матче 18-го тура чемпионата Голландии.

После этой победы команда Леонида Слуцкого, набрав 29 очков, поднялась на четвертое место в турнирной таблице.
Теги: Витесс Слуцкий
Сегодня, 09:27
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#1  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 09:52)
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Болеет за:
ЦСКА
Так держать, братья добавили дисциплины видимо)
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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