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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Источник: Альваро Мората перейдет в "Атлетико"
Источник: Альваро Мората перейдет в "Атлетико"
"Витесс" Слуцкого одержал очередную победу и поднялся на 4-ю строчку чемпионата Голландии
"Витесс" накануне одержал победу над "Экселсиором" со счетом 3:2 в матче 18-го тура чемпионата Голландии.
После этой победы команда Леонида Слуцкого, набрав 29 очков, поднялась на четвертое место в турнирной таблице.
После этой победы команда Леонида Слуцкого, набрав 29 очков, поднялась на четвертое место в турнирной таблице.
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