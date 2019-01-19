"Витесс" Слуцкого одержал очередную победу и поднялся на 4-ю строчку чемпионата Голландии

"Витесс" накануне одержал победу над "Экселсиором" со счетом 3:2 в матче 18-го тура чемпионата Голландии.После этой победы команда Леонида Слуцкого, набрав 29 очков, поднялась на четвертое место в турнирной таблице.