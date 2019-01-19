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Михал Билек возглавил сборную Казахстана

Чешский специалист Михал Билек назначен главным тренером сборной Казахстана, информирует официальный сайт национальной федерации футбола.

Он сменил на посту болгарина Станимира Стойлова.

В тренерский штаб Билека вошли словак Михал Хипп и Талгат Байсуфинов. Тренером вратарей стал Николай Родионов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Билек Сборная Казахстана
Сегодня, 18:53
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