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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Карло Анчелотти: у меня не было проблем с Роналду, когда я заменял его. Проблемы были с Зеедорфом
Карло Анчелотти: у меня не было проблем с Роналду, когда я заменял его. Проблемы были с Зеедорфом
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Оресте Чинквини: Паредес созрел, чтобы играть в более серьезных командах. Сарри хотел его еще в "Наполи"
Оресте Чинквини: Паредес созрел, чтобы играть в более серьезных командах. Сарри хотел его еще в "Наполи"
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"Витесс" Слуцкого одержал очередную победу и поднялся на 4-ю строчку чемпионата Голландии (11)
"Витесс" Слуцкого одержал очередную победу и поднялся на 4-ю строчку чемпионата Голландии (11)
Михал Билек возглавил сборную Казахстана
Чешский специалист Михал Билек назначен главным тренером сборной Казахстана, информирует официальный сайт национальной федерации футбола.
Он сменил на посту болгарина Станимира Стойлова.
В тренерский штаб Билека вошли словак Михал Хипп и Талгат Байсуфинов. Тренером вратарей стал Николай Родионов.
"Спорт-Экспресс"
Он сменил на посту болгарина Станимира Стойлова.
В тренерский штаб Билека вошли словак Михал Хипп и Талгат Байсуфинов. Тренером вратарей стал Николай Родионов.
"Спорт-Экспресс"
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