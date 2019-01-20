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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Президент Федерации футбола Индонезии подал в отставку после скандала с договорными матчами
Глава Федерации футбола Индонезии Эди Рахмаяди ушел со своего поста, так как его подозревают в организации договорных матчей во втором дивизионе чемпионата страны, сообщает пресс-служба организации.
"Рахмаяди ушел в отставку с поста президента федерации на конгрессе PSSI на Бали, спасибо за вашу преданность индонезийскому футболу" - говорится в сообщении, размещенном на сайте Федерации.
В декабре 2018 года в индонезийском футболе произошел скандал. Полиция обвиняет Рахмаяди в том, что он предложил тренеру одной из команд 10 тысяч долларов за то, чтобы он проиграл матч.
"Спорт-Экспресс"
"Рахмаяди ушел в отставку с поста президента федерации на конгрессе PSSI на Бали, спасибо за вашу преданность индонезийскому футболу" - говорится в сообщении, размещенном на сайте Федерации.
В декабре 2018 года в индонезийском футболе произошел скандал. Полиция обвиняет Рахмаяди в том, что он предложил тренеру одной из команд 10 тысяч долларов за то, чтобы он проиграл матч.
"Спорт-Экспресс"
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