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Президент Федерации футбола Индонезии подал в отставку после скандала с договорными матчами

Глава Федерации футбола Индонезии Эди Рахмаяди ушел со своего поста, так как его подозревают в организации договорных матчей во втором дивизионе чемпионата страны, сообщает пресс-служба организации.

"Рахмаяди ушел в отставку с поста президента федерации на конгрессе PSSI на Бали, спасибо за вашу преданность индонезийскому футболу" - говорится в сообщении, размещенном на сайте Федерации.

В декабре 2018 года в индонезийском футболе произошел скандал. Полиция обвиняет Рахмаяди в том, что он предложил тренеру одной из команд 10 тысяч долларов за то, чтобы он проиграл матч.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рахмаяди
Сегодня, 16:23
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