"Страсбур" арендовал нападающего "Монако"

Нападающий "Монако" Самюэль Грансир продолжит карьеру в "Страсбуре".Как сообщает официальный сайт эльзасского клуба, 22-летний нападающий арендован до конца сезона без права выкупа.Контракт Грансира с "Монако" рассчитан до 2023 года.