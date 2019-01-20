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"Страсбур" арендовал нападающего "Монако"

Нападающий "Монако" Самюэль Грансир продолжит карьеру в "Страсбуре".

Как сообщает официальный сайт эльзасского клуба, 22-летний нападающий арендован до конца сезона без права выкупа.

Контракт Грансира с "Монако" рассчитан до 2023 года.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Страсбур Монако Трансферы
Сегодня, 17:41
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#1  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 18:26)
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У Монако забивать некому, а они ещё и напов отдают всяким Страсбурам, от которых по 5 пускают...


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
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