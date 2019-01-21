Новости партнеров

Вагнер Лав договорился с "Бешикташем" о разрыве контракта

Бразильский нападающий Вагнер Лав договорился о расторжении контракта со своим нынешним клубом — "Бешикташем".

Об этом сообщает A Bola.

По данным источника, в минувшую субботу стороны достигли устного соглашения о расставании. Официальный разрыв контракта между турецким клубом и 34-летним футболистом ожидается в самое ближайшее время.

Причина такого решения — серьезные финансовые проблемы "Бешикташа".

Sport24.ru
Теги: Бешикташ Лав
Сегодня, 07:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 08:00)
  • 0
  •  (0)

Надо брать он и в 34 хорош -)))
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.