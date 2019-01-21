Вагнер Лав договорился с "Бешикташем" о разрыве контракта

Бразильский нападающий Вагнер Лав договорился о расторжении контракта со своим нынешним клубом — "Бешикташем".Об этом сообщает A Bola.По данным источника, в минувшую субботу стороны достигли устного соглашения о расставании. Официальный разрыв контракта между турецким клубом и 34-летним футболистом ожидается в самое ближайшее время.Причина такого решения — серьезные финансовые проблемы "Бешикташа".