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Пицци покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци на пресс-конференции объявил, что покидает свой пост.

Чилийский специалист сообщил, что по истечении срока контракта стороны не будут его продлевать.

На Кубке Азии сборная Саудовской Аравии дошла до 1/8 финала, где проиграла команде Японии со счётом 0:1. 50-летний тренер работал в Саудовской Аравии с осени 2017 года.

L'Equipe
Сегодня, 10:11
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