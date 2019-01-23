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Андрей Канчельскис - о посещаемости чемпионата Узбекистана: РПЛ такие цифры и не снились

Главный тренер "Навбахора" Андрей Канчельскис оценил уровень чемпионата Узбекистана.

Уровень чемпионата Узбекистана "совсем плохо" — это однозначно вранье. В лиге есть очень интересные команды: "Локомотив", "Пахтакор" , "Навбахор", "Бунедкор".

В "Бунедкоре" лучший футболист мира 1999 года Ривалдо играл, там Зико и Сколари работали! Приличный футбол, хорошие стадионы, посещаемость — России такая и не снилась. В Намангане по 20 тысяч на трибунах, о чем вы говорите! Плохой игрой, наверное, народ особо на стадионы не заманишь. Думаю, узбекский футбол — третий на постсоветском пространстве после России и Украины.

Чемпион страны "Локомотив" из Ташкента точно поборолся бы за пятерку в РПЛ", - приводит слова специалиста "Матч ТВ".

Напомним, Канчельскис возглавил "Навбахор" в октябре 2018 года.
Теги: Канчельскис
Сегодня, 13:01
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#11  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 14:35)
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online
Болеет за:
«Волга НН»
Даже нашел среднюю посещаемость чемпионата Узбекистана 2018 .Ему очки купить нужно.
1 «Навбахор» Наманган 15445
2 «Бухара» Бухара 13089
3 «Пахтакор» Ташкент 10893
4 «Бунедкор» Ташкент 8625
5 «Нефтчи» Фергана 7848
6 «Кызылкум» Зарафшан 7383
7 «Коканд-1912» Коканд 6335
8 «Металлург» Бекабад 6155
9 «Согдиана» Джизак 5809
10 «Насаф» Карши 5608
11 «АГМК» Алмалык 5266
12 «Локомотив» Ташкент 4264
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#10  Volodia379   (Сегодня, 14:33)
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Там зимы нет поэтому по 20000 тысяч на футболе! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#9  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: томас
Видели в игре со Спартаком. Колхоз со дна ФНЛ.

там дубль играл. Основа на Кубке Азии сейчас играет. Для меня показатель нашего футбола -это Амкар и ТОСНО. а в потенциале Анжи. У них такого нет. а также нефти и газа. И пох. кто сильнее на поле или сколько зрителей на трибунах. Наш футбол держится на огромных дотациях жирных Лукойлов, Газпромов и Новотеков. А игра на легах, которых если запретить, то мы будем и Пахтакору сливать.

Цитата: yanus0407
Ну если 20000 на трибунах - это круто, то и говорить не о чем )))

там же никому не придет в голову строить как у вас стадион за 1 рубель.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#8  Играл с Сашей Головнем   (Сегодня, 14:29)
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  •  (0)

Цитата: томас
Единственно в чем чемп Узбекистана - чемпион СНГ, так это в договорняках. Буки принимают ставки на их игры по схеме "левак".
Верхние команды принадлежат родственникам рук-ва и олигархам. Нижние просто расписывают очки между теми, кто больше заплатит.

Тоже самое и в чемпе Армении.

На Украине очки расписывают между Шахтой и ДК.

Не забывайте чемп Беларуси. По данным следствия, граждане Украины и России передавали, в том числе через посредников, деньги футболистам команд белорусского чемпионата, которые должны были повлиять на результат. В дальнейшем в зарубежных букмекерских конторах ставились крупные суммы на запрограммированный исход матча.
Регистрация: 7.01.2017 [жалоба]
#7  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 14:27)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Волга НН»
В чемпионате Узбекистана Анжи чемпионом бы стал .В нем играл Роберто Карлос ,тренировал Хиддинк. Если считать среднюю посещаемость РФПЛ ,то она шестая в Европе.О чем этот дурачек вообще говорит ,мне не понятно.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#6  Руслан Гарин  казань (Сегодня, 13:27)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
вот олень....сравнил россию и узбекистан.в россии в сентябре уже в некоторых городах может снег упасть.да и наши футболисты в июле отдыхают им жарко.. smile
Регистрация: 26.04.2016 [жалоба]
#5  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 13:21)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Ну если 20000 на трибунах - это круто, то и говорить не о чем )))


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#4  vvSpartak   (Сегодня, 13:20)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Чемпион страны "Локомотив" из Ташкента точно поборолся бы за пятерку в РПЛ

Глубоко Андрей запустил язык в узбекскую жопу...

...и уткнулся в хитрого лиса


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
#3  томас   (Сегодня, 13:18)
  • +1
  •  (7)

Единственно в чем чемп Узбекистана - чемпион СНГ, так это в договорняках. Буки принимают ставки на их игры по схеме "левак".
Верхние команды принадлежат родственникам рук-ва и олигархам. Нижние просто расписывают очки между теми, кто больше заплатит.

Тоже самое и в чемпе Армении.

На Украине очки расписывают между Шахтой и ДК.


--------------------
куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:09)
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Чемпион страны "Локомотив" из Ташкента точно поборолся бы за пятерку в РПЛ

Глубоко Андрей запустил язык в узбекскую жопу...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  томас   (Сегодня, 13:04)
  • +12
  •  (14)

Видели в игре со Спартаком. Колхоз со дна ФНЛ.


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
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