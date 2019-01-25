Новости партнеров

Старший брат Федора Чалова проходит просмотр в "Витебске"

Экс-защитник "Мордовии" и хабаровского СКА Даниил Чалов может продолжить карьеру в Беларуси.

24-летний россиянин, старший брат форварда ЦСКА Федора Чалова, находится на просмотре в "Витебске", сообщается в сообществе клуба в ВК.
Даниил Чалов – воспитанник "Локомотива", его последним клубом был "Шинник".
Теги: Чалов
Сегодня, 08:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.