Старший брат Федора Чалова проходит просмотр в "Витебске"

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Френки де Йонг: мое решение перейти в "Барселону" не направлено против "Манчестер Сити" или "ПСЖ"
Френки де Йонг: мое решение перейти в "Барселону" не направлено против "Манчестер Сити" или "ПСЖ"
02:08
Игуаин, скорее на поле! "Челси" прошёл в финал через пенальти, хотя должен был заканчивать в основное время
Игуаин, скорее на поле! "Челси" прошёл в финал через пенальти, хотя должен был заканчивать в основное время
Вчера, 23:33
"Эспаньол" и "Бетис" сыграли вничью в Кубке Испании
"Эспаньол" и "Бетис" сыграли вничью в Кубке Испании
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СМИ: "Зениту" предложили купить у "Монако" Тилеманса (13)
СМИ: "Зениту" предложили купить у "Монако" Тилеманса (13)
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"Бавария" купила 18-летнего американца
"Бавария" купила 18-летнего американца
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"Челси" - "Тоттенхэм": стартовые составы команд
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"Реал" намерен продать Иско, если тренером останется Солари (1)
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Вчера, 21:31
ФИФА пожизненно отстранила судью из Нигера. Он пополнил счет на $100 тыс. перед товарищеской игрой (3)
ФИФА пожизненно отстранила судью из Нигера. Он пополнил счет на $100 тыс. перед товарищеской игрой (3)
Вчера, 20:46
Станислав Черчесов - о забившем шикарный гол Миронове: улетишь на другую планету - расти не будешь
Станислав Черчесов - о забившем шикарный гол Миронове: улетишь на другую планету - расти не будешь
Вчера, 20:40
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Гендиректор "Динамо": да, Широков и Хохлов ругаются. Будь все гладко - задумался бы об увольнении (1)
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Полиция не смогла найти Эмилиано Салу. Поиски прекращены (3)
Полиция не смогла найти Эмилиано Салу. Поиски прекращены (3)
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Станислав Черчесов: мой "Терек" мог бы претендовать на место в тройке в этом сезоне РПЛ (3)
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Игуаин в "Челси". Так будет лучше всем
Игуаин в "Челси". Так будет лучше всем
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Дмитрий Хохлов: доволен, как Юсупов вписывается в "Динамо" (3)
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Александр Гришин: Жамалетдинову будет полезна аренда в Польше (2)
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Зе Луиш: мы с Адриано еще не раз порадуем болельщиков голами (7)
Зе Луиш: мы с Адриано еще не раз порадуем болельщиков голами (7)
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"ПСЖ" купит Аллана более чем за 100 млн евро (2)
"ПСЖ" купит Аллана более чем за 100 млн евро (2)
Старший брат Федора Чалова проходит просмотр в "Витебске"
Экс-защитник "Мордовии" и хабаровского СКА Даниил Чалов может продолжить карьеру в Беларуси.
24-летний россиянин, старший брат форварда ЦСКА Федора Чалова, находится на просмотре в "Витебске", сообщается в сообществе клуба в ВК.
Даниил Чалов – воспитанник "Локомотива", его последним клубом был "Шинник".
24-летний россиянин, старший брат форварда ЦСКА Федора Чалова, находится на просмотре в "Витебске", сообщается в сообществе клуба в ВК.
Даниил Чалов – воспитанник "Локомотива", его последним клубом был "Шинник".
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