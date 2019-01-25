Бывший защитник "Зенита" Сергей Попов получил должность в тренерском штабе луганской "Зари"

Экс-защитник "Зенита", "Шахтера" и сборной Украины Сергей Попов вошел в тренерский штаб "Зари".47-летний специалист стал помощником главного тренера луганского клуба Юрия Вернидуба, с которым они вместе выступали за "Зенит" в 1996-97 годах.