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Бывший защитник "Зенита" Сергей Попов получил должность в тренерском штабе луганской "Зари"

Экс-защитник "Зенита", "Шахтера" и сборной Украины Сергей Попов вошел в тренерский штаб "Зари".

47-летний специалист стал помощником главного тренера луганского клуба Юрия Вернидуба, с которым они вместе выступали за "Зенит" в 1996-97 годах.

ФК "Заря"
Сегодня, 09:37
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