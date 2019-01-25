Азмун и Шомуродов делят вторую строчку в списке лучших бомбардиров Кубка Азии

Сборная Ирана накануне разгромила команду Китая (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Азии.Иранский нападающий "Рубина" Сердар Азмун отметился голом и результативной передачей.Для 24-летнего форварда этот год стал четвертым на турнире. Таким образом, он сравнялся с нападающим сборной Узбекистана Эльдором Шомуродовым, выступающим за "Ростов".Нападающие делят вторую строчку в списке лучших бомбардиров турнира.